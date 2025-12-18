Cadáver encontrado no interior de uma habitação no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, hoje, por volta das 13h15, para uma ocorrência de abertura de porta numa habitação localizada na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.

Perante a impossibilidade de acesso pelo exterior, os bombeiros entraram no interior da residência através de uma janela, onde acabaram por encontrar uma mulher já sem sinais vitais.

Para o local foi mobilizada uma viatura ligeira com dois elementos dos BVM, duas viaturas da PSP e um carro funerário.