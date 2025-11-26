Secretária da Inclusão destaca reforço das respostas sociais para idosos e crianças

A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido - acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves - visitou, esta quarta-feira, a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, no Funchal. Esta deslocação foi dedicada à apresentação de projectos sociais e à valorização do papel histórico da instituição no apoio à população madeirense.

A comitiva foi recebida por Francisco Costa, vogal vitalício do conselho de administração e administrador executivo da Fundação, pela diretora executiva, Nicole Sargo, e pela directora técnica, Yenny Pimenta. O momento inicial da visita foi marcado por uma actuação musical de um grupo de crianças da instituição, gesto simbólico da vitalidade do trabalho desenvolvido junto das famílias.

Durante o percurso pelas diferentes valências, foram destacadas as respostas sociais dedicadas a crianças e pessoas idosas, num modelo de proximidade que integra apoio material, acompanhamento técnico e cuidados humanos. Paula Margarido sublinhou a importância de práticas que “colocam a dignidade da pessoa no centro, promovendo segurança, vínculos afectivos e qualidade de vida".

A secretária regional realçou ainda o papel da Coroa Sueca, que continua a acompanhar a gestão e o financiamento da instituição, reforçando o carácter internacional e a relevância histórica desta casa fundada em 1877 para apoiar a população mais vulnerável.

Paula Margarido destacou o “papel insubstituível” da Fundação Princesa Dona Maria Amélia no sistema regional de apoio social, elogiando o trabalho das equipas que asseguram respostas integradas a crianças, famílias e idosos. Sublinhou também o equilíbrio entre preservação patrimonial e modernização dos serviços, classificando a Fundação como uma “parceira essencial” das políticas públicas de inclusão social.

A visita terminou com uma mensagem de reconhecimento pelo contributo contínuo da instituição para a comunidade madeirense, cuja missão de "solidariedade e cuidado a quem mais precisa" mantém "renovada actualidade" quase século e meio após a sua fundação.