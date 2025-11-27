PSD destaca alterações ao ORAM que permitem equiparar salário de todos os bombeiros profissionais

O grupo parlamentar do PSD Madeira destacou, hoje, a relevância das alterações ao Orçamento da Região para 2026, cuja proposta "contempla uma mudança no financiamento das associações humanitárias, permitindo equiparar o salário de todos os bombeiros profissionais". Os social-democratas visitaram o quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol.

De acordo com nota enviada à imprensa, esta deslocação permitiu observar de perto a realidade operacional destas corporações e sublinhar o papel determinante que desempenham na segurança e protecção das populações.

O deputado Ricardo Nascimento referiu ainda o reforço dos meios aéreos de combate aos incêndios garantido pelo Governo Regional, lembrando que “este investimento constitui uma peça essencial de uma estratégia integrada de prevenção e resposta, capaz de proteger de forma eficaz o território e as populações”.

Esta deslocação “permitiu testemunhar a forte imagem da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, assente na competência, dedicação e sentido de missão das nossas corporações”. A presença do grupo parlamentar do PSD nesta iniciativa insere-se "num esforço concertado de escrutínio das políticas públicas em matéria de segurança e emergência, permitindo avaliar, no terreno, a coerência entre os objectivos definidos no Orçamento e as necessidades concretas das associações humanitárias" "Esta análise reforça o compromisso do PSD com uma Protecção Civil robusta, modernizada e dotada dos meios indispensáveis à salvaguarda das comunidades madeirenses", termina a mesma nota.