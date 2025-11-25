Antigos Militares Madeirenses anunciam 92.º Encontro Mensal em São Vicente

O novo encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar terá lugar a 7 de Dezembro de 2025, na Igreja Paroquial da Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, integrando-se nas celebrações do Ano Jubilar da Igreja Católica.

Segundo a organização, todos os antigos militares da Madeira e do Porto Santo que serviram no Ultramar, bem como as suas famílias e amigos, estão convidados a participar. Os responsáveis sublinham que esta será uma oportunidade singular, dado que os participantes poderão receber Indulgência Plenária concedida pelo Papa, no âmbito das celebrações jubilares. O próximo Ano Santo ocorrerá apenas em 2050.

As inscrições estão abertas até 30 de Novembro e podem ser efetuadas através do contacto telefónico: 968 041 678.

Programação:

11h00 - Missa na Igreja Paroquial de Ponta Delgada(Senhor Bom, Jesus), no concelho de São Vicente

11h45 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja Paroquial de Ponta Delgada, em São Vicente

13h00 – Almoço no restaurante 'Quebra Mar', em São Vicente.