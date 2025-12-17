EUA suspendem parceria tecnológica com o Reino Unido

Os EUA suspenderam a parceria tecnológica com o Reino Unido, argumentando com a morosidade na concretização dos acordos comerciais bilaterais, anunciou hoje Michael Kratsios, conselheiro da Casa Branca para as ciências e a tecnologia.

Esta parceria incidia sobre diversas tecnologias de ponta, como inteligência artificial, nuclear civil e informática quântica.

O anúncio deste compromisso entre EUA e o Reino Unido, no início de maio, teve destaque, porque era um dos primeiros acordos comerciais feitos por Trump após a polémica das taxas alfandegárias no início de abril.

"Esperamos retomar os nossos trabalhos com o Reino Unido quando tiverem feito progressos substanciais na concretização dos seus compromissos" ligados aos acordos comerciais, disse Michael Kratsios nas redes sociais.