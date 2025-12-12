Nuvens, chuva e vento numa sexta-feira de avisos meteorológicos na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para céu muito nublado, com abertas a partir do início da manhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada e que serão mais frequentes e intensos na vertente Norte e terras altas da ilha da Madeira.

Há a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da manhã.

O IPMA aponta para vento moderado a forte (30 a 50 km/h) de Norte, com rajadas

até 90 km/h, soprando forte a muito forte (45 a 60 km/h) nas terras altas, com rajadas até 130 km/h.

Descida de temperatura, em especial nas terras altas, com máximas de 19ºC na Madeira e 18ºC no Porto Santo; as mínimas serão de 14ºC e 12ºC, respectivamente.

No Funchal, é esperado céu muito nublado, com abertas a partir do início da manhã. O IPMA prevê para a capital períodos de chuva, mais intensa até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada. Por cá, o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte. As previsões apontam para uma pequena descida de temperatura.

Estão em vigor vários avisos meteorológicos, nomeadamente para a agitação marítima, para o vento e para a chuva.

Na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, prevê-se ondulação de Norte entre 6 e 7,5 metros, podendo atingir alturas máximas próximas de 14 metros, motivando um aviso vermelho entre o final da tarde desta sexta-feira e o final da tarde de sábado. Na costa sul, a ondulação poderá variar entre 4 e 6 metros no setor oeste, encontrando-se em vigor aviso laranja.

Nas terras altas, as rajadas de vento poderão atingir cerca de 130 km/h, enquanto nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira são esperadas rajadas até 110 km/h. No Porto Santo, o vento poderá chegar aos 80 a 100 km/h. Face a estas condições, foram emitidos avisos laranja para rajada, com maior impacto entre o final da manhã desta sexta-feira e o final da tarde de sábado.

O IPMA indica ainda que a precipitação poderá ser temporariamente forte durante a passagem de uma superfície frontal na noite de sexta-feira para sábado. Depois, a chuva passará a regime de aguaceiros, mais frequentes e intensos na costa Norte e nas terras altas, podendo ocorrer granizo e trovoada.

A descida de temperatura após a frente fria poderá originar queda de neve acima dos 1.500 metros entre a manhã de sexta-feira e a manhã de sábado, motivando um aviso amarelo, com a previsão de acumulações de neve de até 10 centímetros nos pontos mais elevados.