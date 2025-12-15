Turquia abate drone que se aproximava desde o mar Negro

A Turquia abateu hoje um drone, quando este se aproximava do seu espaço aéreo desde o mar Negro, revelou o Ministério da Defesa turco.

"Para evitar quaisquer consequências adversas, o drone foi abatido numa área segura, longe de qualquer área povoada", explicou a Defesa turca, em comunicado, sem especificar a origem exata do drone.

Segundo Ancara, "um rasto aéreo (...) foi detetado e rastreado como parte dos procedimentos de rotina" sobre o mar Negro, e "foi determinado que o rasto aéreo em questão correspondia a um drone invasor".

"Para garantir a segurança do espaço aéreo, os nossos F-16, sob o comando da NATO e nacional, foram mobilizados numa missão de interceção", acrescentou o Ministério da Defesa turco.

Este incidente acontece depois de o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ter avisado no sábado que o mar Negro poderia tornar-se uma "zona de confronto" entre a Rússia e a Ucrânia, após vários ataques contra navios nas últimas semanas.

Um navio turco foi danificado na sexta-feira num ataque aéreo russo perto da cidade portuária ucraniana de Odessa, no mar Negro, poucas horas depois de um encontro entre o Presidente Erdogan e o seu homólogo russo, Vladimir Putin.

O chefe de Estado turco tinha alertado na semana anterior para a "preocupante escalada" no mar Negro, após ataques, reivindicados pela Ucrânia, contra petroleiros ligados à Rússia na costa turca.

A Turquia, cuja costa norte faz fronteira com a Ucrânia e a Crimeia anexada pela Rússia, tem mantido laços estreitos com Kiev e Moscovo desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.