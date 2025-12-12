Porto Moniz também encerra os vários acessos ao mar
À semelhança de outros concelhos, a Câmara Municipal do Porto Moniz também já procedeu à interdição de vários acessos, sobretudo à zona costeira, devido às previsões metereológicas adversas que se farão sentir um pouco por toda a Região.
As áreas afectadas pelo condicionamento provisório são:
- Rua do Forte de São João Baptista;
- Rua do Figueiral;
- Frente-mar da vila do Porto Moniz, desde o porto de abrigo até às piscinas naturais
- acesso ao porto de abrigo do Porto Moniz
- troço desde a ponte da Ribeira da Janela até à zona do parque de campismo
- zona do calhau da foz da Ribeira da Janela;
- Rua do Porto da Laje;
- acesso à praia e cais do Seixal;