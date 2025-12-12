 DNOTICIAS.PT
Porto Moniz também encerra os vários acessos ao mar

À semelhança de outros concelhos, a Câmara Municipal do Porto Moniz também já procedeu à interdição de vários acessos, sobretudo à zona costeira, devido às previsões metereológicas adversas que se farão sentir um pouco por toda a Região.

As áreas afectadas pelo condicionamento provisório são:

  • Rua do Forte de São João Baptista;
  • Rua do Figueiral;
  • Frente-mar da vila do Porto Moniz, desde o porto de abrigo até às piscinas naturais
  • acesso ao porto de abrigo do Porto Moniz
  • troço desde a ponte da Ribeira da Janela até à zona do parque de campismo
  • zona do calhau da foz da Ribeira da Janela;
  • Rua do Porto da Laje;
  • acesso à praia e cais do Seixal;

