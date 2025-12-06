Rússia lançou ataque em massa com drones e mísseis

A Rússia lançou esta madrugada uma grande quantidade de mísseis e 'drones' contra a Ucrânia, após autoridades americanas e ucranianas anunciarem regressar, pelo terceiro dia, às negociações, para tentarem por fim à guerra de quase quatro anos.

Após negociações que avançaram com um acordo de segurança para a Ucrânia pós-guerra, os dois lados também admitiram que qualquer "progresso real em direção a um acordo" dependerá, em última instância, "da disposição da Rússia em mostrar um compromisso sério com a paz a longo prazo".

A declaração do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, do genro de Trump, Jared Kushner, e dos negociadores ucranianos Rustem Umerov e Andriy Hnatov foi feita depois da segunda reunião em que se juntaram, na sexta-feira, na Florida.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas nos ataques, disse o ministro do Interior ucraniano, Ihor Klymenko. Destas, pelo menos três ficaram feridas na região de Kiev, segundo autoridades locais.

Também foram avistados 'drones' na zona oeste da Ucrânia e na região de Lviv, acrescentaram.

A Rússia realizou um "ataque em massa com mísseis e 'drones'" contra centrais elétricas e outras infraestruturas energéticas em várias regiões ucranianas, informou a operadora nacional de energia da Ucrânia, Ukrenergo, no Telegram.

A central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia perdeu temporariamente toda a energia externa durante a noite, informou hoje a Agência Internacional de Energia Atómica citando o diretor-geral do organismo, Rafael Mariano Grossi.

A central está numa área sob controlo russo desde o início da invasão de Moscovo à Ucrânia e não está em funcionamento, mas precisa de energia confiável para arrefecer os seus seis reatores desativados e combustível usado, a fim de evitar incidentes nucleares catastróficos.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as instalações energéticas foram os principais alvos dos ataques, observando também que um ataque com 'drones' incendiou a estação ferroviária na cidade de Fastiv, na região de Kiev.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as suas defesas aéreas abateram 116 drones ucranianos sobre o território russo durante a madrugada de hoje.

O canal de notícias russo Astra, no Telegram, afirmou que a Ucrânia atacou a refinaria de petróleo de Ryazan, na Rússia, e partilhou imagens que parecem mostrar um incêndio e nuvens de fumo a subir acima da refinaria.

A Associated Press não conseguiu verificar o vídeo de forma independente.

A Ucrânia não comentou imediatamente o alegado ataque. O governador regional de Ryazan, Pavel Malkov, disse que um edifício residencial tinha sido danificado num ataque com drones e que destroços de drones tinham caído no terreno de uma instalação industrial, sem mencionar a refinaria.