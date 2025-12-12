CMF encerra acessos ao mar e ao Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal informa que, na sequência dos avisos meteorológicos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão a ser implementadas medidas preventivas de segurança, nomeadamente o encerramento dos acessos ao mar e ao Parque Ecológico do Funchal.

A nota de imprensa enviada dá conta que encontram-se encerrados os acessos ao mar, com colocação de barreiras físicas, pela FrenteMar Funchal na Praia Formosa, Complexos balneares geridos pela FrenteMar Funchal, área do Gorgulho e na zona balnear de São Tiago.

Informa ainda que acesso ao Cais do Carvão encontra-se encerrado, mantendo-se assim até segunda-feira, 15 de Dezembro.

A Estrada Municipal do Chão da Lagoa no Parque Ecológico do Funchal encontra-se encerrada ao trânsito, por motivos de segurança, prevendo-se a sua reabertura no dia 14 de Dezembro.

Neste sentido, apela à população para:

Respeitar todas as zonas interditas e devidamente sinalizadas;

Não circular nas áreas costeiras expostas ao perigo, exemplo, passeios à beira mar;

Não praticar atividades relacionadas com o mar e na orla costeira, nomeadamente, pesca desportiva, desportos náuticos;

Cumprir as recomendações emitidas pela Proteção Civil e Forças de Segurança.

"A situação será acompanhada e reavaliada, em articulação com as entidades competentes, sendo a população informada sempre que se justifique", remata a autarquia.