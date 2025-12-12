Acessos ao mar interditos no Porto da Cruz
Face às condições meteorológicas adversas previstas para este fim-de-semana, relativamente à Depressão Emília, que vai afectar o estado do mar, o Protecção Civil Municipal de Machico interditou a circulação das pessoas nos acessos à costa na freguesia do Porto da Cruz.
As áreas afectadas pelo encerramento provisório são:
- promenade e porto de recreio do Porto da Cruz;
- praia da Alagoa;
"Solicitamos à população em geral o respeito pelas medidas preventivas, evitando a circulação na zona da linha de costa", sublinha a entidade.
Protecção Civil emite aviso à população devido à Depressão Emília
Face ao agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as oito horas de amanhã até às 12 horas de domingo, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu avisos à população.
Depressão Emília com novos avisos para a Madeira
Formação ciclónica previsto a partir de hoje e com duração, pelo menos, até domingo, trará ventos, chuva, neve e mar com ondas de até 14 metros na costa norte e 12,5 na costa sul, tem segundo o IPMA uma nova evolução. Como demos conta já hoje, esta era a previsão até ontem.
Capitania actualiza aviso de mau tempo até sábado
A Capitania do Porto do Funchal acaba de actualizar os avisos à população e à navegação, após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, prolongando-os assim até às 06h00 de amanhã, 13 de Dezembro, para todo o Arquipélago da Madeira. Estes avisos diga-se, deverão continuar a ser actualizados, dada a previsão do IPMA pelo menos até domingo à conta da Depressão Emília.