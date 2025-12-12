Acessos ao mar interditos no Porto da Cruz

Face às condições meteorológicas adversas previstas para este fim-de-semana, relativamente à Depressão Emília, que vai afectar o estado do mar, o Protecção Civil Municipal de Machico interditou a circulação das pessoas nos acessos à costa na freguesia do Porto da Cruz.

As áreas afectadas pelo encerramento provisório são:

promenade e porto de recreio do Porto da Cruz;

praia da Alagoa;

"Solicitamos à população em geral o respeito pelas medidas preventivas, evitando a circulação na zona da linha de costa", sublinha a entidade.

Protecção Civil emite aviso à população devido à Depressão Emília Face ao agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as oito horas de amanhã até às 12 horas de domingo, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu avisos à população.

Depressão Emília com novos avisos para a Madeira Formação ciclónica previsto a partir de hoje e com duração, pelo menos, até domingo, trará ventos, chuva, neve e mar com ondas de até 14 metros na costa norte e 12,5 na costa sul, tem segundo o IPMA uma nova evolução. Como demos conta já hoje, esta era a previsão até ontem.