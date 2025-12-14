Mais de 700 migrantes atravessaram o Canal da Mancha num único dia

Mais de 700 migrantes atravessaram o Canal da Mancha no sábado em pequenas embarcações para chegar à costa inglesa, pondo fim a um período de calmaria de 28 dias, o mais longo em sete anos, segundo dados oficiais publicados.

Estas 737 chegadas (em 11 barcos) elevam para 40.029 o número de migrantes que chegaram à costa inglesa este ano, um número que ultrapassa o de 2024 (36.816).

Estes números, hoje divulgados, permanecem, para já, abaixo dos registados em 2022 (45.774 chegadas), ano recorde desde o início do fenómeno em 2018.

Antes de sábado, as últimas travessias remontavam a 14 de novembro, de acordo com o Ministério do Interior, marcando assim o período ininterrupto mais longo sem chegadas desde o outono de 2018. Segundo vários observadores, esta pausa foi resultado das más condições meteorológicas.

O Governo trabalhista liderado por Keir Starmer fez da luta contra a imigração ilegal uma das suas prioridades, sob pressão, nomeadamente, da ascensão do partido de extrema-direita Reform UK.

Para tal, Londres celebrou este verão um acordo com Paris que consiste em repatriar para França os migrantes que chegaram ao Reino Unido a bordo de embarcações precárias.

Em troca, o Reino Unido acolherá migrantes que se encontram em França, segundo o princípio "um por um".