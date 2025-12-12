Portugal-Colômbia é o jogo com mais procura de bilhetes

Conforme já tinha noticiado o DIÁRIO, o jogo entre Portugal e Colômbia, para a terceira jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, é o embate da competição com mais procura de bilhetes para o sorteio aleatório, revelou hoje a FIFA.

O encontro, marcado para Miami, nos Estados Unidos, no dia 27 de junho (00:30 de dia 28 em Lisboa), encima a lista divulgada pelo organismo que rege a modalidade, à frente de outros na primeira fase, como o Brasil-Marrocos, o México-Coreia do Sul, o Equador-Alemanha e o Escócia-Brasil.

Estes são os cinco jogos mais procurados, envolvendo nove equipas de cinco continentes diferentes, destacou a FIFA, acrescentando que, nas primeiras 24 horas da terceira fase de venda de ingressos, já foram pedidos cinco milhões de bilhetes.

A 23.ª edição do Mundial realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

Os três anfitriões lideram a procura de bilhetes, seguidos de interessados provenientes de Colômbia, Inglaterra, Equador, Brasil, Argentina, Escócia, Alemanha, Austrália, França e Panamá.

Portugal integra o Grupo K, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).

A presente fase de escolha de jogos para o sorteio aleatório decorre até 13 de janeiro de 2026, seguindo-se, dois dias depois um período de venda através do portal de vendas e trocas de ingressos da FIFA.