Nunca um jogo de Portugal foi tão caro como no Mundial 2026

Faltam ainda cerca de sete meses para o arranque do Mundial 2026, que irá decorrer entre 11 de Junho e 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México, mas o entusiasmo em torno da competição já se faz sentir, reflectindo-se, de forma clara, no preço dos bilhetes, que está a alcançar valores nunca antes registados.

Entre todos os encontros, há um que tem chamado particular atenção… e não, não se trata da final. A última partida da fase de grupos da selecção nacional, diante a Colômbia, marcado para 28 de Junho no Hard Rock Stadium, em Miami, trata-se do jogo mais caro da fase inicial.

Segundos os dados do TicketData, site que agrega os preços de entrada para os mais variados eventos, em apenas três dias, a procura por este jogo disparou 95%, com o bilhete mais económico a já não baixar dos 1.991 dólares, o que equivale a aproximadamente 1.710 euros.

Por sua vez, os outros encontros da 'equipa das quinas' apresentam preços ligeiramente mais baratos, quando comparados com o duelo frente à Colômbia, mas ainda assim bem acima do habitual valor pago pelos adeptos portugueses.

Para o encontro de estreia no 'Mundial', frente ao vencedor do playoff (que poderá ser a Jamaica, RD Congo ou Nova Caledónia) marcado para 17 de Junho, em Houston (EUA), os bilhetes começam nos 996 dólares (cerca de 856 euros). Já para o segundo jogo, frente ao Usbequistão, também em Houston, a 23 de Junho, os ingressos têm valores iniciais na ordem dos 816 dólares (aproximadamente 701 euros).

De salientar ainda que, no mesmo site, é o valor dos ingressos para a final (que terá lugar a 19 de Julho, no MetLife Stadium, nos EUA) já estão a ser comercializados a partir dos 9.012 dólares (7.743 euros), seguido das duas meias-finais. A primeira, agendada para 14 de Julho, no AT&T Stadium, em Arlington (EUA), tem bilhetes disponíveis a partir dos 2.712 dólares (2.330 euros), e a segunda, para 15 de Julho, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), a partir dos 2.381 dólares (2.045 euros).

Aliás, no final de Novembro, a própria FIFA anunciou que já foram vendidos mais de dois milhões de bilhetes, entre a primeira e a segunda fase de venda. "Dois milhões de bilhetes para o Mundial'2026 foram vendidas, com adeptos de mais de 200 países e territórios a assegurarem um lugar para testemunhar aquele que será o maior e mais inclusivo campeonato do mundo de sempre", pode ler-se na publicação do organismo no Instagram.

A FIFA anunciou ainda que quem quiser garantir um bilhete para o Mundial 2026 poderá fazê-lo a partir de amanhã, 11 de Dezembro, que é quando arranca a terceira fase de venda.