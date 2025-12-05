Portugal com Colômbia, Uzbequistão e vencedor de play-off intercontinental no Mundial2026

Portugal vai defrontar a Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental no Grupo K do Mundial2026 de futebol, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, ditou o sorteio realizado hoje em Washington.

A seleção das 'quinas' vai estrear-se na competição no dia 17 de junho, com o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que conta com Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo, enfrenta na segunda jornada o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, e fecha a fase grupos frente à Colômbia, em 27 de junho, com a FIFA a explicar que os estádios e os horários das partidas vão ficar definidos no sábado.

O adversário de Portugal no primeiro jogo só será conhecido em março de 2026, com a Jamaica a defrontar a Nova Caledónia, no dia 26, e o vencedor deste jogo a enfrentar a República Democrática do Congo, no dia 31, para decidir o apurado.