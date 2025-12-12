Capitania do Funchal prolonga avisos para o arquipélago da Madeira

A capitania do Porto do Funchal renovou hoje os avisos de agitação marítima forte, má visibilidade e vento tempestuoso para a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 18:00 de sábado.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que o vento vai soprar do quadrante norte "forte a muito forte, temporariamente tempestuoso (entre os 75 e os 87 quilómetros por hora) na parte leste até ao inicio da noite".

A visibilidade será ""moderada a fraca, por vezes má" e as ondas vão ser na ordem dos oito metros na costa norte, "diminuindo para os 5 a 7 metros", sendo até os 5,5 metros na parte sul.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a capitania, mencionando a necessidade reforço da amarração das embarcações, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica.

O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para hoje aviso laranja (o segundo mais grave) por causa do vento na costa norte da ilha, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.

O aviso está ativo pelo menos até às 18:00, baixando depois para amarelo.

Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21:00 de hoje até às 18:00 de sábado.

A situação meteorológica adversa condicionou hoje o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira levando ao cancelamento de dezenas de voos, o que afetou milhares de passageiros. Apenas um avião da Binter oriundo da Grã Canária conseguiu fazer à pista às 19:23.

Também a Porto Santo Line, a concessionária da linha marítima regular entre as ilhas da Madeira, anunciou o cancelamento as viagens programadas para hoje e sábado "devido às más condições meteorológicas previstas, e que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio Lobo Marinho".