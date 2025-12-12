Depressão Emília provoca condicionamentos em sete concelhos da Madeira

A depressão Emília continua a causar estragos na Região Autónoma da Madeira, havendo o registo de diversos condicionamentos em pelo menos sete concelhos esta sexta-feira, 12 de Dezembro.

De acordo com os dados tornados públicos pelo Serviço Regional de Protecção Civil, há espaços fechados em Porto Moniz, Machico, Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Calheta, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Santana.

𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗠𝗼𝗻𝗶𝘇:

Porto e Cais do Seixal;

Acessos Pedonais da Frente Mar;

Cais do Porto Moniz;

Rua do Figueiral;

Estrada Regional 101 entre a Ponta do Pargo e as Portas da Vila.

𝗠𝗮𝗰𝗵𝗶𝗰𝗼:

Cais de Machico;

Cais do Porto da Cruz;

Promenade e praia da Alagoa.

𝗖𝗮̂𝗺𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗯𝗼𝘀:

Cais de Câmara de Lobos.

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇:

Cais de Boaventura;

Cais de Santa Cruz.

𝗖𝗮𝗹𝗵𝗲𝘁𝗮:

Cais do Paul do Mar;

Estrada do Rochão, entre o Bar do Rochão e a ER 105 no Paúl da Serra;

Cais da Ribeira das Galinhas, Jardim do Mar e promenade na Vila da Calheta.

𝗥𝗶𝗯𝗲𝗶𝗿𝗮 𝗕𝗿𝗮𝘃𝗮:

Cais da Ribeira Brava.

𝗣𝗼𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗼 𝗦𝗼𝗹:

Cais da Ponta do Sol;

Cais Madalena do Mar.

𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮:

Porto do Cais da Fajã do Mar;

Praia da Ribeira do Faial;

Foz da Ribeira de São Jorge;

Cais de São Jorge;

Caminho da Furna e Zona do Porto do Arco de São Jorge;

ER 218 entre os Pico das Pedras e Achada do Teixeira.

𝗙𝘂𝗻𝗰𝗵𝗮𝗹:

Praia Formosa;

Complexos balneares da FrenteMar Funchal;

Área do Gorgulho;

Zona balnear de São Tiago;

Cais do Carvão.

Ontem, o Serviço Regional de Protecção Civil emitiu recomendações à população sobre que comportamentos adoptar durante uma tempestade, ora veja: