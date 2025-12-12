Tempestade 'Emília' cancela jogos de andebol
Marítimo da Madeira Andebol SAD, Académico do Funchal em masculinos e Madeira Andebol SAD e Club Sports da Madeira nos femininos, viram adiados os jogos que teriam de realizar este fim de semana para os respectivos campeonatos nacionais.
Em masculinos, o Marítimo actuaria em Guimarães frente ao Vitória local, mas este encontro foi alterado para o dia 25 de Fevereiro de 2026. Já o Académico do Funchal tinha encontro marcado para este Sábado no Municipal de Gaia, frente ao FC Porto B, também não irá se realizar.
No andebol feminino, as duas formações da Região iriam receber no Funchal o Almeida Garrett e Gil Eanes. Esta dupla ronda ficou agenda para os dias 10 e 11 de Janeiro de 2026. Este Sábado o Madeira SAD defrontaria o Almeida Garrett, enquanto o Sports da Madeira receberia o Gil Eanes. No Domingo, estava agendada mais uma ronda com troca de adversários.