Escola Francisco de Freitas Branco participa em projecto Erasmus+ em Itália

Uma equipa da Escola Básica e Secundários com pré-escolar e creche professor Dr. Francisco de Freitas Branco participou na primeira Reunião Transnacional do projeto Erasmus+ KA220 “DigiCoNet" (Rede de Competências Digitais na Educação Escolar) que decorreu em Itália, entre 23 e 25 de Novembro.

"Coordenar este encontro foi uma experiência que nos encheu de orgulho e de um sentido profundo de responsabilidade", refere o estabelecimento de ensino numa nota enviada.

"A nossa equipa foi representada nesta primeira mobilidade pela coordenadora do projecto, Dalila Peixe, pela docente da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação, Filipa Abreu e pelo coordenador do projevto 3DWoks, Roberto Leão, que sentiram o peso e a alegria de representar a nossa ilha num cenário europeu. Fomos recebidos de braços abertos pela comunidade do Istituto Statale d'Istruzione Superiore "E. Mattei", em Fiorenzuola d’Arda. Finalmente, os nomes dos nossos parceiros da Roménia, Turquia, Itália, Espanha e Bulgária ganharam rostos, sorrisos e históriasa", conta a escola.

Esboçaram os futuros recursos educativos, assegurando que serão úteis, coerentes e de qualidade para todos. "Passámos depois à acção prática: desenhámos, detalhe a detalhe, o calendário do projeto num diagrama de GANTT, marcando no mapa os momentos mais esperados, como as futuras mobilidades de alunos e professores. Foi igualmente crucial sentarmos todos à mesma mesa para alinhar as formas como vamos monitorizar este percurso, garantindo transparência e eficácia em cada passo", conta.

No fundo, este projecto, que começou a 6 de Outubro, é sobre pessoas. "Os nossos alunos são o seu coração pulsante – terão a oportunidade única de viajar, colaborar com jovens de outras culturas e desenvolver competências para o futuro. Os nossos professores são a sua força motora – através da formação e da partilha de experiências, vão trazer nova energia e inovação para dentro da nossa sala de aula."

"Este arranque em Itália deixou-nos uma certeza que levaremos para sempre: o tamanho dos nossos sonhos não se mede pelo mapa. A partir da nossa pequena ilha, estamos a liderar, a inovar e a materializar um projeto com uma dimensão verdadeiramente europeia. É a prova viva do que a nossa comunidade escolar é capaz", remata.