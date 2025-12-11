ARTE.M distinguida com prémio nacional de Boas Práticas Erasmus+

A ARTE.M – Associação Cultural e Artística da Madeira foi reconhecida como um dos melhores exemplos de Boas Práticas Erasmus+ em Portugal, na Gala Nacional organizada pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, que decorreu ontem no continente.

Dois projectos madeirenses receberam distinções. O EmpowerCanvas, desenvolvido em parceria com entidades da Croácia e Alemanha, ganhou o Prémio de Boas Práticas na categoria de Transformação Digital. Este projecto internacional, que envolveu várias organizações regionais como SocioHabita Funchal, UMAR Madeira e Escola da APEL, criou três ferramentas inovadoras: a plataforma digital theartmind.eu, um jogo de tabuleiro sobre resiliência emocional e práticas de mindfulness para jovens em contextos vulneráveis.

Já o ART TERRA П recebeu Menção Honrosa na categoria Inclusão e Diversidade. Realizado na Madeira com profissionais de sete países europeus, este programa de art-terapia resultou na criação de um e-book gratuito, disponível em português e inglês.

Para Svetlana Azernikova, presidente da ARTE.M., "o verdadeiro sucesso de um projecto nasce sempre de escutar as pessoas". "Começamos por compreender as necessidades reais da comunidade, procuramos parceiros que partilham valores e entusiasmo, e mantemos uma gestão próxima e cuidadosa. Mas o que transforma realmente um projecto é a criatividade com propósito, colocada ao serviço das pessoas", adianta.