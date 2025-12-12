Serras da Madeira já começam a ficar pintadas de branco
Granizo começou a cair em diversos pontos da ilha
As serras da Madeira já começaram, neste início de tarde, a ganhar tons de branco, resultado da queda de granizo que se tem feito sentir em vários dos pontos mais elevados da ilha.
No Pico do Areeiro, a precipitação sólida tem caído com alguma intensidade, numa zona onde, às 12h50, a temperatura já se encontrava nos -0,6 graus, a mais baixa registada até agora, durante esta sexta-feira.
Também em zonas mais baixas, como no Garachico, no concelho de Câmara de Lobos, registou-se a queda de pequenas pedras de gelo, que se fizeram sentir de forma contínua. O mesmo fenómeno ocorreu no Parque Empresarial da Camacha, onde o granizo surpreendeu trabalhadores e transeuntes que por lá passavam.
De salientar que a Depressão Emília, que se fará sentir este fim-de-semana, traz vento forte, chuva intensa, neve e forte agitação marítima à Madeira, o que motivou um série de avisos meteorológicos do IPMA e alertas de diversas entidades regionais.
Depressão Emília com novos avisos para a Madeira
Formação ciclónica previsto a partir de hoje e com duração, pelo menos, até domingo, trará ventos, chuva, neve e mar com ondas de até 14 metros na costa norte e 12,5 na costa sul, tem segundo o IPMA uma nova evolução. Como demos conta já hoje, esta era a previsão até ontem.
Protecção Civil emite aviso à população devido à Depressão Emília
Face ao agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as oito horas de amanhã até às 12 horas de domingo, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu avisos à população.