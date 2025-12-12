Fernando Santos diz que Portugal tem "condições" para conquistar o troféu

O antigo selecionador Fernando Santos afirmou hoje que a seleção portuguesa tem "condições" para conquistar o Mundial2026 de futebol, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, mas lembrou que essa tarefa "não será fácil".

"Penso que estamos todos confiantes. Acreditamos todos que é possível vencer o Campeonato do Mundo. Já em 2022 estávamos convencidos que ia acontecer. Portugal tem treinador, jogadores e equipa para nos dar essa alegria. Esperamos que assim aconteça. Portugal tem condições para ser candidato, para chegar a final e vencer, agora, claro que não é fácil", afirmou Fernando Santos.

O técnico de 71 anos, que liderou Portugal entre 2014 e 2022, tendo conquistado um Europeu, em 2016, e uma Liga das Nações, em 2019, falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, após a cerimónia de final de carreira do agora antigo guarda-redes Rui Patrício.

Fernando Santos esteve com a seleção nacional no Mundial2018, na Rússia, em que acabou a equipas da 'quinas' acabou eliminada nos oitavos de final, e no Mundial2022, no Qatar, que acabou nos 'quartos'.

No mesmo evento, o treinador Paulo Bento, que comandou a seleção nacional no Campeonato do Mundo de 2014, no Brasil (eliminada na fase de grupos), destacou a atual geração portuguesa e também mostrou-se esperançado na conquista do título.

"Portugal tem uma geração extraordinária em qualidade e quantidade. É uma das melhores gerações do nosso futebol, senão a melhor. Mas, Inglaterra e Espanha também têm gerações extraordinárias e há sempre a Alemanha e a França. Não diria que Portugal é favorito, mas é candidato e pode competir com as melhores seleções do mundo", frisou o técnico de 56 anos.

Desta vez a assistir por fora, depois de ter estado em três Mundiais e cinco Europeus, Rui Patrício considerou mesmo que Portugal tem tudo para regressar das Américas com o seu primeiro troféu de campeão mundial.

"Acredito muito que é possível. Portugal tem grande equipa, grandes jogadores, grande selecionador e uma grande estrutura. Temos tudo para ser campeões. Espero que possamos festejar. É o sonho de todos nós. Agora vou sofrer mais de fora, mas por outro lado posso beber umas cervejas também", brincou o guarda-redes mais internacional pela seleção nacional (108).

No Mundial2026, na prova que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, Portugal vai defrontar no Grupo K a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental.