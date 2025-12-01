Ventura diz que governantes têm tido "vergonha" de afirmar Portugal

O candidato presidencial André Ventura afirmou hoje que o país tem tido, nos últimos anos, governantes que "têm vergonha" de afirmar a nação portuguesa, alegando que atualmente "ser democrata é ser patriota".

"Precisamos de governos e de Presidentes da República que não tenham medo de afirmar a nação portuguesa e os valores portugueses e não tenham vergonha. Acho que, nos últimos anos, temos tido governantes que têm vergonha de afirmar a nação portuguesa", afirmou o candidato às eleições de janeiro e líder do Chega.

Em declarações aos jornalistas, antes de participar num encontro com jovens em Oeiras, André Ventura defendeu ainda que ser democrata não é contraditório com ser patriota.

"Ser democrata, em Portugal hoje, é ser patriota, é gostar da bandeira de Portugal, é amar Portugal. E podermos dizer isso sem estarmos sempre a ajoelhar, sempre a vergar", referiu o candidato presidencial, para quem essa é a "diferença deste projeto político" em relação ao PSD e ao PS.

Ventura voltou a criticar os Presidentes de Angola e do Brasil, mas referiu que o Estado português "terá de manter as relações com esses estados".

"Mas também teremos de nos deixar de ajoelhar, temos de nos deixar de baixar a cabeça quando tiranos, ladrões e assassinos nos chamam de esclavagistas e de opressores", referiu o candidato.

Recordando que hoje é o dia da restauração da independência, André Ventura salientou que, "perante aquela que era na altura a nação mais forte do mundo", a Espanha, Portugal "levantou a cabeça e defendeu a independência".

"Hoje, não são os Filipes, mas são os Lulas da Silva, são os Maduros, são os Fidel Castro, são os presidentes de Angola e nós temos de lidar com isso", afirmou.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.

Esta é a 12.ª vez (incluindo as duas voltas das eleições de 1986) que os portugueses são chamados, desde 1976, a escolher o Presidente da República em democracia.

Além André Ventura (apoiado pelo Chega), às eleições presidenciais anunciaram, entre outros, as suas candidaturas António Filipe (com o apoio do PCP), António José Seguro (apoiado pelo PS), Catarina Martins (apoiada pelo BE), João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), Jorge Pinto (apoiado pelo Livre) e Luís Marques Mendes (com o apoio do PSD) e Gouveia e Melo.

Segundo o portal da candidatura, do Ministério da Administração Interna, há mais 31 cidadãos que se encontram a recolher assinaturas para uma candidatura à Presidência.