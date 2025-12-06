Queda de idoso mobiliza Sapadores

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados esta manhã para uma ocorrência na Vereda do Camacho, em Santo António, onde um homem de 85 anos ficou ferido após cair de uma escadaria.

O alerta foi dado às 7h51. Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima sofreu ferimentos na face, resultantes da queda, e necessitou de assistência imediata no local. Após a estabilização, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica mais detalhada.

A operação mobilizou uma equipa dos Sapadores, que garantiu a imobilização e o apoio pré-hospitalar ao idoso, assegurando o seu encaminhamento em segurança. A queda terá ocorrido em circunstâncias ainda não esclarecidas, numa zona residencial de acesso pedonal íngreme, habitual naquele bairro de Santo António.