Acção de plantação de árvores junta voluntários na Boca dos Namorados

Na manhã de ontem, a Boca dos Namorados recebeu uma iniciativa de plantação de árvores que reuniu voluntários de várias idades, numa acção intergeracional dedicada à recuperação ambiental e ao restauro ecológico.

A actividade foi promovida pelo Europe Direct Madeira, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Associação Insular de Geografia.

Designada “Plantar para um Futuro Verde”, a acção insere-se nas orientações políticas da Comissão Europeia 2024-2029, no domínio da adaptação climática, preparação e solidariedade. A iniciativa integra também os objectivos do Pacto Ecológico Europeu e está alinhada com a Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, que estabelece o compromisso de plantar 3 mil milhões de árvores até ao final da década.

Segundo nota enviada, "a plantação de árvores na Boca dos Namorados representa uma contribuição local para os esforços europeus de mitigação das alterações climáticas, combate à perda de biodiversidade e reforço da resiliência dos ecossistemas, num território que sofreu impactos significativos devido aos incêndios de 2024".

A gestora do Europe Direct Madeira, Patrícia Serrão, salientou que a iniciativa constituiu uma oportunidade para promover a partilha de experiências e sensibilizar para a protecção ambiental, incentivando a participação da comunidade em acções de restauro da natureza entendidas como uma responsabilidade colectiva entre gerações.