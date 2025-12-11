Final de época em festa com 84 inscritos no Faial

A Taça de Karting da Madeira 2025 disputa-se nos dias 13 e 14 de dezembro, no Kartódromo do Faial, e contará com a presença de 84 pilotos, naquela que é a segunda maior lista de inscritos de sempre da Taça da Madeira, muito aproximada da edição de 2022, que continua a deter o recorde absoluto. Entre os inscritos, destacam-se 44 pilotos regionais, 38 provenientes do território continental e ainda 2 pilotos estrangeiros, reforçando o alcance nacional e internacional que esta prova tem vindo a conquistar.

"Chegou mais uma edição da Taça da Madeira, a nossa festa de encerramento anual da competição, e mais uma vez perspetivam-se lutas intensas em pista. Temos de novo, e à semelhança dos últimos anos, uma grande lista de inscritos, com 84 pilotos, metade dos quais oriundos do Continente. Vamos prosseguir este caminho, apostando neste crescimento consolidado da modalidade, na nossa escola "Kartilha" e na renovação das nossas infraestruturas." Presidente da AKM, Rui Abreu

A edição deste ano será também marcada pelas melhorias recentemente efetuadas no Kartódromo do Faial, que foi alvo de uma intervenção profunda ao nível das pinturas da pista e de substituição das vedações. Estas renovações dão continuidade ao trabalho de modernização e valorização das infraestruturas que a AKM tem promovido nos últimos anos, garantindo melhores condições de segurança, conforto e performance para pilotos e equipas.

A categoria Micro Academy abre o programa com 11 jovens pilotos, seguindo-se a Micro Max com 9 inscritos, ambas demonstrando o dinamismo das classes de iniciação. Em conjunto com a Micro Max corre a Mini Max, onde alinham 5 concorrentes, totalizando 14 pilotos nestas corridas. A Júnior Max apresenta uma das grelhas mais numerosas da Taça, com 15 pilotos, representando uma fase essencial na progressão dos talentos emergentes.

A Sénior Max volta a ser uma das categorias mais disputadas, com 18 inscritos, ao quais se junta na mesma corrida a Sénior Max Master, que conta com 5 participantes, totalizando 23 pilotos em pista. Nos karts de caixa, alinham 8 pilotos em DD2 Max e 13 em DD2 Max Master, garantindo finais particularmente intensas e competitivas, o que totalizará 21 pilotos e certamente corridas muito competitivas e cheias de adrenalina.