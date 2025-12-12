Cuidado com o piso molhado

O trânsito nesta manhã de sexta-feira, habitualmente mais calma, pode muito bem piorar caso os condutores não tenham em atenção as condições da via. É o que está a acontecer neste dia, que começa com piso molhado devido aos primeiros indícios do mau tempo que aí vem (vide notícias de actualização do estado do tempo), há que ter mais cuidados na condução.

Ver Galeria

Neste momento, a aplicação infovias tem uma chamada de atenção para congestionamento com cerca de 3 km na Via Rápida no sítio do costume, ou seja a partir da subida do Caniço para a Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava. Mas a vista da estrada é nos dada pelas câmaras da Via Litoral que permitem perceber piso molhado.

Foto Google Maps

Portanto, apesar de uma manhã potencialmente mais calma em termos de tráfego, todo o cuidado é pouco.