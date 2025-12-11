Celebre o almoço de Natal no Restaurante Atlantis

Sugestão de almoço de Natal: Lombinho de borrego a baixa temperatura, com batata-doce, bimis e molho de vinho tinto, e para finalizar um irresistível cremoso de chocolate com amêndoa e frutos da nossa ilha, por apenas 33€ por pessoa. Se preferir, também está disponível o menu à la carte.

Convém relembrar que o restaurante está aberto todos os dias do ano, incluindo Natal e Ano Novo.

Reserve já e viva o sabor da época festiva com uma vista deslumbrante sobre o mar.

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Informações (+351) 291 930 930