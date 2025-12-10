Lar do Til abre já com 'lotação esgotada'

Foi inaugurado, esta tarde, o novo lar da Associação de Socorros Mútuos, localizado na Rua do Til, no Funchal. Esta nova Estrutura Residencial para Idosos tem capacidade para 44 utentes. As candidaturas, porém, já são bastante superiores.

“As pessoas que se candidataram, só de associados, já ultrapassam as 44”, revelou aos jornalistas a presidente da direcção da Associação De Socorros Mútuos, Teresa Paula Esmeraldo.

Importa clarificar que este é um lar privado, com prioridade para os sócios, que teve um custo de cerca de 4,9 milhões de euros, com 4,6 dos quais financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Este era um sonho dos nossos associados com mais de 30 anos", sublinhou a responsável.

Teresa Paula Esmeraldo adiantou que será, agora, dado início à fase de entrevistas, para que depois sejam feitas as escalas de avaliação e os utentes possam ser admitidos no Lar do Til, o que deverá acontecer a partir de Janeiro do próximo ano.

"É o primeiro lar que está construído no âmbito deste PRR. Está magnífico e, no fundo, corresponde àqueles que são as expectativas do Governo. Aquilo que as IPSS podem fazer, com menores custos, com maior eficácia, com maior racionalidade económica, nós deixamos as IPSS fazer. E quero agradecer, no caso, a esta associação que tem feito um trabalho meritório também no âmbito social", afirmou na ocasião o presidente do Governo Regional.

"Tudo o que seja o aumento da capacidade dos lares e dos cuidados continuados é bem-vindo, porque, neste momento, temos uma situação de aumento da procura", sublinhou Miguel Albuquerque, precisando que, neste momento, há "cerca de 1.300 pessoas" à espera de uma vaga na Madeira.

O Lar do Til situa-se entre as ruas do Til e da Carne Azeda, num terreno que já pertencia à Associação de Socorros Mútuos. Ocupa um edifício construído de raiz, com três pisos acima do solo e outro abaixo do solo. Tem cinco quartos individuais, 18 quartos duplos e um quarto triplo.

Como refere a associação, o lar dispõe ainda de equipamentos inovadores, sistemas informáticos específicos para as tarefas a desenvolver e mobiliário que pretende assemelhar-se ao que se encontra numa casa normal. Serão também utilizadas ajudas técnicas de vários tipos, para banho, massagens e mobilidade. Terá ainda serviço de enfermagem permanente – 24 horas, 7 dias por semanas e enfermeiro de reabilitação duas vezes por semanas –, médico de prevenção 24 horas e um dia por semana presencial. Está igualmente garantido um nutricionista e um professor de actividade física.

O lar tem um quadro de pessoal de 23 elementos, em diversos sectores e que incluem psicóloga, enfermeira, animadora, cozinheiros e outros profissionais.

Veja as fotos do novo Lar do Til: