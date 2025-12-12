Imagens do Menino Jesus marcam Natal no Museu de Arte Sacra

Abre hoje ao público a exposição ‘Menino Deus: Rostos de Devoção’, no Museu de Arte Sacra do Funchal. Uma mostra que pretende dar a conhecer um conjunto de imagens do Menino Jesus provenientes das colecções das de igrejas e conventos locais, mas, acima de tudo, de espólios privados.

Composta por quatro breves núcleos, a mostra que tem inauguração agendada para as 17h30 desta sexta-feira, tem as representações escultóricas do Menino Jesus como o centro focal.

No conjunto de obras em exposição destacam-se duas novas incorporações recebidas pelo Museu de Arte Sacra do Funchal ao longo deste ano, bem como uma peça que está em depósito neste espaço museológico. São duas maquinetas presépio e uma pintura 'Apresentação do Menino no Templo', atribuída a Bento Coelho da Silveira, que serão, agora, dadas a ver ao público pela primeira vez.

Um pouco depois, pelas 19 horas, a sala de exposições temporárias do Museu recebe a actuação do grupo Xarabanda, que entoará ‘Cantigas ao Menino Jesus’, com um conjunto de composições dedicadas ao ciclo da Festa madeirense. Este concerto é de acesso livre.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 12 de Dezembro.

Agenda

09h30 - ACIF - Sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Madeira, numa parceria com Madeira Parques Empresariais. Momento acontece no auditório do Laboratório de Metrologia, no Parque Empresarial da Cancela.

10h00 - reunião de Câmara da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

11h45 - Sindicato de Professores da Madeira (SPM) promove uma conferência de imprensa, para balanço de adesão à greve regional dos docentes.

14h30 – início da visita, à Região, de João Cotrim Figueiredo, candidato a Presidente da República, que inclui várias acções.

14h30 - conferência ‘La UNESCO y los futuros de la educacional superior hasta 2050. Por una ampliación del derecho a la educación que incluya a la educación superior’, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas

15h00 - chegada do Pai Natal ao Porto Moniz, no Espaço Multiusos.

15h00 - apresentação da obra Alma Latina Volume 6, na Universidade Sénior do Funchal.

15h00 - Rubina Leal apresenta cumprimentos de Boas Festas ao Representante da República, Ireneu Cabral Barreto.

16h00 - Bênção das Capas da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, na Igreja de São Martinho.

17h00 - Bordal e CMF apresentam a 10.ª edição das Mesas de Natal, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

17h00 - apresentação do 1.º volume da colecção Epopeias Madeirenses – ‘Insulana’, de Manuel Tomás, sob a chancela das Edições Afrontamento, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.

Bordal marca uma década de Mesas de Natal com homenagem à Madeira A Bordal – Bordados da Madeira apresenta a 10.ª edição das Mesas de Natal Bordal, uma tradição que marca a época natalícia no Funchal e que, ao longo dos últimos dez anos, tem valorizado o Bordado Madeira como expressão cultural da ilha. A inauguração realiza-se esta sexta-feira, 12 de Dezembro, às 17 horas, no Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias, e a exposição estará aberta ao público de 13 de Dezembro (às 13h30) a 4 de Janeiro.

17h45 - Masters do JLL Madeira Padel Tour, na Quinta do Padel

18h00 - Arraial de Santa Luzia, na Zona do Alto da Pena (Largo da Pena)

18h00 - ‘Legado: para uma terra com carácter’, da autoria de Martins Júnior, integrada no ciclo cultural ‘Revisitando a obra do Padre Martins Júnior’, no Solar do Ribeirinho – Machico.

18h00 - Bênção das Capas dos finalistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, na Igreja do Colégio, uma cerimónia presidida por D. Nuno Brás.

19h00 – 2.ª Gala de Natal ‘Os Profetas’, no Centro de Congressos do Porto Santo

20h30 - Ciclo ‘Concertos de Alunos’ - Melody in brass - (trompete), no Salão Nobre do Conservatório.

Efemérides

1901 - Marconi efectua a primeira comunicação por telegrafia sem fios, entre o Reino Unido e S. João da Terra Nova.

1959 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) funda o Comité dos Seis para defesa dos princípios de descolonização.

1971 - Cimeira dos Açores: Marcelo Caetano recebe os chefes de Estado norte-americano e francês, Richard Nixon e George Pompidou, respetivamente.

1976 - Realizam-se as primeiras eleições para as autarquias locais portuguesas após o 25 de Abril de 1974.

1998 - As atletas Fernanda Ribeiro, Helena Sampaio e Albertina Dias conquistam, pela primeira vez, o título Europeu de Crosse.

2003 - Começa a Conferência de líderes da União Europeia, em Bruxelas, para tentar chegar a acordo sobre a futura Constituição europeia.

2004 - O FC Porto conquista a Taça Intercontinental de Futebol ao vencer os colombianos do Once Caldas no desempate nas randes penalidades (0-0, 8-7), em Yokohama, no Japão.

2007 - O Conselho de Ministros aprova a redução de 19 para cinco as regiões de turismo, coincidentes com as regiões administrativas.

2008 - O irlandês Paul David Hewson, Bono, vocalista dos U2 e ativista pelos direitos humanos, é eleito em Paris, França, "Homem pela Paz 2008" por personalidades laureadas com o Prémio Nobel da Paz.

2013 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, divulga um relatório que revela que as armas químicas foram usadas no conflito sírio pelo menos cinco vezes.

2015 - Os 195 países reunidos em Paris, França, na conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) assinam o primeiro acordo universal de luta contra as alterações climáticas e o aquecimento global.

2016 - O antigo primeiro-ministro português António Guterres torna-se oficialmente o 9.º secretário-geral da Organização das Nações Unidas ONU com um juramento sobre a Carta das Nações Unidas, numa cerimónia na assembleia-geral da organização, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2018 - Um tribunal condena a três anos de prisão Michael Cohen, ex-advogado do Presidente norte-americano, Donald Trump por ter comprado o silêncio, durante a campanha presidencial de 2016, de duas mulheres com quem o Presidente manteve relações extramatrimoniais.

2019 - Os Caretos de Podence são declarados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2023 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova, com apoio esmagador de 153 países, uma resolução não vinculativa que exige um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, após o Conselho de Segurança ter falhado em aprovar a mesma exigência.

