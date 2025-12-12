 DNOTICIAS.PT
Imagens do Menino Jesus marcam Natal no Museu de Arte Sacra

Exposição é inaugurada hoje, pelas 17h30, seguindo-se, pelas 19 horas, um concerto do grupo Xarabanda, com ‘Cantigas ao Menino Jesus’

Exposição inclui algumas peças que são mostradas ao público pela primeira vez.
Saiba que iniciativas se destacam na agenda desta sexta-feira, dia 12 de Dezembro.

Abre hoje ao público a exposição ‘Menino Deus: Rostos de Devoção’, no Museu de Arte Sacra do Funchal. Uma mostra que pretende dar a conhecer um conjunto de imagens do Menino Jesus provenientes das colecções das de igrejas e conventos locais, mas, acima de tudo, de espólios privados.

Composta por quatro breves núcleos, a mostra que tem inauguração agendada para as 17h30 desta sexta-feira, tem as representações escultóricas do Menino Jesus como o centro focal.

No conjunto de obras em exposição destacam-se duas novas incorporações recebidas pelo Museu de Arte Sacra do Funchal ao longo deste ano, bem como uma peça que está em depósito neste espaço museológico. São duas maquinetas presépio e uma pintura 'Apresentação do Menino no Templo', atribuída a Bento Coelho da Silveira, que serão, agora, dadas a ver ao público pela primeira vez.

Um pouco depois, pelas 19 horas, a sala de exposições temporárias do Museu recebe a actuação do grupo Xarabanda, que entoará ‘Cantigas ao Menino Jesus’, com um conjunto de composições dedicadas ao ciclo da Festa madeirense. Este concerto é de acesso livre.

Mas há mais iniciativas a ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 12 de Dezembro. 

Agenda

09h30 - ACIF - Sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Madeira, numa parceria com Madeira Parques Empresariais. Momento acontece no auditório do Laboratório de Metrologia, no Parque Empresarial da Cancela.

10h00 - reunião de Câmara da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

11h45 - Sindicato de Professores da Madeira (SPM) promove uma conferência de imprensa, para balanço de adesão à greve regional dos docentes.

14h30 – início da visita, à Região, de João Cotrim Figueiredo, candidato a Presidente da República, que inclui várias acções.

14h30 - conferência ‘La UNESCO y los futuros de la educacional superior hasta 2050. Por una ampliación del derecho a la educación que incluya a la educación superior’, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas

15h00 - chegada do Pai Natal ao Porto Moniz, no Espaço Multiusos.

15h00 - apresentação da obra Alma Latina Volume 6, na Universidade Sénior do Funchal.

15h00 - Rubina Leal apresenta cumprimentos de Boas Festas ao Representante da República, Ireneu Cabral Barreto.

16h00 - Bênção das Capas da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, na Igreja de São Martinho.

17h00 - Bordal e CMF apresentam a 10.ª edição das Mesas de Natal, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

17h00 - apresentação do 1.º volume da colecção Epopeias Madeirenses ‘Insulana’, de Manuel Tomás, sob a chancela das Edições Afrontamento, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.

Bordal marca uma década de Mesas de Natal com homenagem à Madeira

A Bordal – Bordados da Madeira apresenta a 10.ª edição das Mesas de Natal Bordal, uma tradição que marca a época natalícia no Funchal e que, ao longo dos últimos dez anos, tem valorizado o Bordado Madeira como expressão cultural da ilha. A inauguração realiza-se esta sexta-feira, 12 de Dezembro, às 17 horas, no Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias, e a exposição estará aberta ao público de 13 de Dezembro (às 13h30) a 4 de Janeiro.

17h45 - Masters do JLL Madeira Padel Tour, na Quinta do Padel

18h00 - Arraial de Santa Luzia, na Zona do Alto da Pena (Largo da Pena)

18h00 - ‘Legado: para uma terra com carácter’, da autoria de Martins Júnior, integrada no ciclo cultural ‘Revisitando a obra do Padre Martins Júnior’, no Solar do Ribeirinho – Machico.

18h00 - Bênção das Capas dos finalistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, na Igreja do Colégio, uma cerimónia presidida por D. Nuno Brás.

19h002.ª Gala de Natal ‘Os Profetas’, no Centro de Congressos do Porto Santo

20h30 - Ciclo ‘Concertos de Alunos’ - Melody in brass -  (trompete), no Salão Nobre do Conservatório.

Efemérides

1901 - Marconi efectua a primeira comunicação por telegrafia sem fios, entre o Reino Unido e S. João da Terra Nova.

1959 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) funda o Comité dos Seis para defesa dos princípios de descolonização.

1971 - Cimeira dos Açores: Marcelo Caetano recebe os chefes de Estado norte-americano e francês, Richard Nixon e George Pompidou, respetivamente.

1976 - Realizam-se as primeiras eleições para as autarquias locais portuguesas após o 25 de Abril de 1974.

1998 - As atletas Fernanda Ribeiro, Helena Sampaio e Albertina Dias conquistam, pela primeira vez, o título Europeu de Crosse.

2003 - Começa a Conferência de líderes da União Europeia, em Bruxelas, para tentar chegar a acordo sobre a futura Constituição europeia.

2004 - O FC Porto conquista a Taça Intercontinental de Futebol ao vencer os colombianos do Once Caldas no desempate nas randes penalidades (0-0, 8-7), em Yokohama, no Japão.

2007 - O Conselho de Ministros aprova a redução de 19 para cinco as regiões de turismo, coincidentes com as regiões administrativas.

2008 - O irlandês Paul David Hewson, Bono, vocalista dos U2 e ativista pelos direitos humanos, é eleito em Paris, França, "Homem pela Paz 2008" por personalidades laureadas com o Prémio Nobel da Paz.

2013 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, divulga um relatório que revela que as armas químicas foram usadas no conflito sírio pelo menos cinco vezes

2015 - Os 195 países reunidos em Paris, França, na conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) assinam o primeiro acordo universal de luta contra as alterações climáticas e o aquecimento global.

2016 - O antigo primeiro-ministro português António Guterres torna-se oficialmente o 9.º secretário-geral da Organização das Nações Unidas ONU com um juramento sobre a Carta das Nações Unidas, numa cerimónia na assembleia-geral da organização, em Nova Iorque, Estados Unidos.

2018 - Um tribunal condena a três anos de prisão Michael Cohen, ex-advogado do Presidente norte-americano, Donald Trump por ter comprado o silêncio, durante a campanha presidencial de 2016, de duas mulheres com quem o Presidente manteve relações extramatrimoniais.

2019 - Os Caretos de Podence são declarados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2023 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova, com apoio esmagador de 153 países, uma resolução não vinculativa que exige um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, após o Conselho de Segurança ter falhado em aprovar a mesma exigência.

Pensamento do dia

O barão é o mais desgracioso e estúpido animal da terra. Almeida Garrett (1799-1854), escritor e político português.
