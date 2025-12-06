Menina de 3 anos socorrida de urgência no Funchal

Uma criança de 3 anos, de nacionalidade estrangeira, foi socorrida de urgência esta madrugada pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após apresentar dificuldades respiratórias numa habitação situada na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 5h58, mobilizando de imediato uma equipa pré-hospitalar para o local. À chegada, os bombeiros encontraram a menina em evidente aflição respiratória, tendo iniciado prontamente os cuidados de estabilização.

Após a avaliação inicial, a criança foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para vigilância e tratamento especializado. A operação de socorro decorreu sem incidentes e contou com uma ambulância dos Voluntários Madeirenses.