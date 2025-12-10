João Cotrim Figueiredo na Madeira sexta-feira e sábado

O candidato a Presidente da República João Cotrim Figueiredo vai esta esta sexta-feira e este sábado, 12 e 13 de Dezembro, respectivamente, na Madeira.

No primeiro dia da visita, às 14h30, terá uma conversa com estudantes na Universidade da Madeira organizada pela Associação Académica.

Às 16h30, terá uma audiência com a presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Às 17h30, o candidato presidencial reunir-se-á com a direção da ACIF/CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal/Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (localizada na Rua dos Aranhas n.º 26, São Martinho). Pelas 18h30, fará um passeio até à Placa Central do Funchal.

No dia seguinte, às 11h00, João Cotrim Figueiredo apresentará o seu livro, "Porque Sou Liberal – Percursos de um Político Acidental", na livraria Bertrand do Plaza Madeira.

Às 16h30, no Blandy’s Wine Lodge, fará uma apresentação da candidatura e dos membros do 'Horizonte 2031 da Madeira'. A saber: André Jardim Fernandes Caldeira – gestor; Eduardo Bonal da Silva, gestor; Emanuel Gomes, professor, ex-presidente da Câmara Municipal de Machico e ex-deputado da ALRAM; Joana Machado, doutorada em Artes Performativas, professora auxiliar na Universidade Lusíada e cantora/compositora; Jorge Veiga França, economista, empresário e ex-presidente da ACIF; ⁠Lucília Aveiro, pediatra; Manuel Freitas Pita, advogado; Margarida Pestana, empresária; e Tomás Andrade Faria, empresário e presidente da SEDES Madeira.