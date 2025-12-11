Concerto no Museu da Baleia da Madeira

No âmbito das suas actividades culturais para a época na natalícia, o Museu da Baleia da Madeira (MBM) acolhe um concerto protagonizado pela Associação Grupo Coral Flores de Maio, com actuações do coro infantil e do ensemble vocal, sob a direcção artística das professoras Olívia Caldeira e Zelinda Caldeira.

A emblemática sala dos cetáceos será o palco deste espetáculo musical, de carácter gratuito, que se realizará no dia 14 de Dezembro, pelas 17 horas. Os lugares sentados estão limitados ao número de cadeiras existentes.

Mais informamos que o MBM encerra às 15 horas para preparação do evento.