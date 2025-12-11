‘Quebra-Costas em festa’ este fim-de-semana

Este fim-de-semana, 13 e 14 de Dezembro, a Associação Casas com Histórias abre as portas das suas instalações para dois dias de festa, num evento cultural com agenda preenchida. A festa chega ao número 27 da Rua do Quebra-Costas, no Funchal, no sábado e no domingo, entre as 15 e as 20 horas. Prometem-se tardes preenchidas, transformadas pela intervenção artística com curadoria e instalação de Laura Reis, que reutilizou materiais encontrados naquela casa, inspirada nas temáticas deste ‘Quebra-Costas em festa’.

No sábado dia 13, às 16 horas, será apresentado por Lília Mata, com leitura de excertos por Maria José Assunção, o livro ‘São Pedro e São Paulo’, com texto de Maria Clara Costa e ilustrações de Pascal Errante.

“Este será, também, um momento de homenagem a este artista e amigo recentemente falecido que nos deixou saudades e que Ana Margarida Araújo evocará brevemente”, explica a Associação. O artista visual madeirense Pascal Errante faleceu a 18 de Abril deste ano. No ‘Quebra-Costas em festa’ será apresentada a sua pintura ‘a solteira e o seu cão, de guarda ao castelo de areia’, da exposição ‘As rainhas do meu bairro’ | Estórias de ouvido, 2022, que foi possível adquirir graças a contributos, a quem a Associação Casas com Histórias faz questão de “agradecer de forma especial”.

Ainda no sábado, às 17h30, tem início o concerto ‘Alma Brasil’, em parceria com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto, para fechar este primeiro dia de festa.

Ver Galeria Montagem da instalação artística de Laura Reis, Foto DR

No domingo, dia 14 de Dezembro, as portas voltam a abrir às 15 horas, e a festa continua. Às 16 horas, reúnem-se em mesa-redonda, para falar das suas vivências da rua do Quebra-Costas, Cecília Vieira de Freitas (Porta 33), Carla Rodrigues (Academia Artemotion), Filipa Abrantes (arquitecta) e Margarida Camacho (Associação Casas com Histórias). A moderação desta conversa será feita por Isabel Figueira.

“De que forma esta rua, espécie de oásis urbano numa cidade em profunda transformação, se recria na actualidade mantendo o seu ambiente único?”, é uma das questões às quais esta mesa-redonda pretende responder. Sob o tema ‘Rainhas do meu bairro’, transforma-se em mais um momento de homenagem a Pascal Errante, que assim designou a sua exposição de 2022. Esta mostra inspirou-se em mulheres da freguesia de São Pedro, questionando-se: “Os arredores geográficos afetam as emoções e o comportamento dos indivíduos? Eu não faço ideia.”

A festa prossegue às 18 horas, com mais um momento musical, desta feita com a atcuação do Jazz Trio.

Nestes dois dias de ‘Quebra-Costas em festa’ haverá, ainda, uma pequena ‘feira sustentável’ e alguns petiscos e bebidas para apreciar a par com a música e a instalação artística de Laura Reis no espaço exterior deste número 27 da Rua do Quebra-Costas.

A Associação Casas com Histórias é uma entidade sem fins lucrativos de pessoas interessadas nas questões da valorização do património material e imaterial, classificado ou não, associado à preservação das memórias das casas, seus utilizadores e seus contextos rurais e urbanos. Fundada em 2017, tem sede no Curral das Freiras, Câmara de Lobos, e uma delegação no Funchal, na Rua do Quebra-Costas.