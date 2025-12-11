‘Quebra-Costas em festa’ este fim-de-semana
Este fim-de-semana, 13 e 14 de Dezembro, a Associação Casas com Histórias abre as portas das suas instalações para dois dias de festa, num evento cultural com agenda preenchida. A festa chega ao número 27 da Rua do Quebra-Costas, no Funchal, no sábado e no domingo, entre as 15 e as 20 horas. Prometem-se tardes preenchidas, transformadas pela intervenção artística com curadoria e instalação de Laura Reis, que reutilizou materiais encontrados naquela casa, inspirada nas temáticas deste ‘Quebra-Costas em festa’.
No sábado dia 13, às 16 horas, será apresentado por Lília Mata, com leitura de excertos por Maria José Assunção, o livro ‘São Pedro e São Paulo’, com texto de Maria Clara Costa e ilustrações de Pascal Errante.
“Este será, também, um momento de homenagem a este artista e amigo recentemente falecido que nos deixou saudades e que Ana Margarida Araújo evocará brevemente”, explica a Associação. O artista visual madeirense Pascal Errante faleceu a 18 de Abril deste ano. No ‘Quebra-Costas em festa’ será apresentada a sua pintura ‘a solteira e o seu cão, de guarda ao castelo de areia’, da exposição ‘As rainhas do meu bairro’ | Estórias de ouvido, 2022, que foi possível adquirir graças a contributos, a quem a Associação Casas com Histórias faz questão de “agradecer de forma especial”.
Ainda no sábado, às 17h30, tem início o concerto ‘Alma Brasil’, em parceria com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto, para fechar este primeiro dia de festa.
No domingo, dia 14 de Dezembro, as portas voltam a abrir às 15 horas, e a festa continua. Às 16 horas, reúnem-se em mesa-redonda, para falar das suas vivências da rua do Quebra-Costas, Cecília Vieira de Freitas (Porta 33), Carla Rodrigues (Academia Artemotion), Filipa Abrantes (arquitecta) e Margarida Camacho (Associação Casas com Histórias). A moderação desta conversa será feita por Isabel Figueira.
“De que forma esta rua, espécie de oásis urbano numa cidade em profunda transformação, se recria na actualidade mantendo o seu ambiente único?”, é uma das questões às quais esta mesa-redonda pretende responder. Sob o tema ‘Rainhas do meu bairro’, transforma-se em mais um momento de homenagem a Pascal Errante, que assim designou a sua exposição de 2022. Esta mostra inspirou-se em mulheres da freguesia de São Pedro, questionando-se: “Os arredores geográficos afetam as emoções e o comportamento dos indivíduos? Eu não faço ideia.”
A festa prossegue às 18 horas, com mais um momento musical, desta feita com a atcuação do Jazz Trio.
Nestes dois dias de ‘Quebra-Costas em festa’ haverá, ainda, uma pequena ‘feira sustentável’ e alguns petiscos e bebidas para apreciar a par com a música e a instalação artística de Laura Reis no espaço exterior deste número 27 da Rua do Quebra-Costas.
A Associação Casas com Histórias é uma entidade sem fins lucrativos de pessoas interessadas nas questões da valorização do património material e imaterial, classificado ou não, associado à preservação das memórias das casas, seus utilizadores e seus contextos rurais e urbanos. Fundada em 2017, tem sede no Curral das Freiras, Câmara de Lobos, e uma delegação no Funchal, na Rua do Quebra-Costas.