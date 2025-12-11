JPP Machico apresenta propostas ao Executivo do PS para orçamento do próximo ano

Foi numa reunião com o presidente da Câmara Municipal que os deputados do Juntos Pelo Povo (JPP) eleitos em Machico apresentaram algumas das suas propostas para o concelho a Hugo Marques, com a intenção de que as mesmas sejam incluídas no orçamento municipal para 2026.

A segurança e a mobilidade foram as duas áreas que mereceram maior atenção por parte de Lucinda Moreira, Jéssica Teles e António Teixeira, no conjunto de medidas que fizeram saber ao eleito do PS/Madeira.

"Para o JPP é fundamental que a Câmara Municipal de Machico tenha capacidade de intervenção na requalificação dos miradouros, nomeadamente no emblemático Miradouro da Portela, com a construção de casas de banho para os comerciantes e visitantes. Esta é uma necessidade reportada há vários anos pelos locais", podemos ler no comunicado que o JPP enviou às redacções.

Além disso, pedem, também, a reabilitação e limpeza do leito das ribeiras e a respectiva desratização, "para garantir mais segurança aos munícipes e salvaguardar as plantações agrícolas adjacentes", argumentam, na mesma nota.

Nesse encontro, foi abordada, igualmente, a necessidade de reforço de placas sinaléticas, alertando para os riscos de segurança, na praia da Maiata, na freguesia do Porto da Cruz, como forma de evitar acidentes naquele local.

No âmbito da mobilidade, a proposta apresentada pelo grupo municipal visa a substituição gradual das lombas redutoras de velocidade no centro da cidade de Machico por um sistema de controlo de velocidade inteligente com semáforos.

Dizem os deputados municipais do JPP que, estas medidas visam "reforçar a necessidade de resolução de problemas recorrentes, com o propósito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes de Machico".

Propostas apresentadas nas Assembleias de Freguesia

Também nas Assembleias de Freguesia do concelho onde o JPP conta com eleitos, o partido tem vindo a apresentar várias proposras.

Em Água de Pena, através de António Teixeira, o JPP defendeu um incentivo à natalidade, bem como um apoio financeiro para viagens a estudantes universitários e uma proposta de reformulação administrativa da informática da autarquia.

Na freguesia do Porto da Cruz, João Caldeira propôs medidas que vão no sentido de melhorar a mobilidade e acessibilidades. Inclui-se, também, no conjunto de propostas a realização de acções de formação para a população no âmbito das novas tecnologias, com a implementação de um Programa de Actualização Tecnológica e Literacia Digital e a instalação de "cacifos locky" na Junta.

Já Marco Perestrelo, vogal eleito na assembleia de freguesia de Machico, deu conta das suas prioridades para a freguesia, onde inclui apoios à natalidade e aos agricultores. Na freguesia de Santo António da Serra, o JPP viu reforçada a confiança dos eleitores e conta com dois eleitos, Telmo Costa e André Vieira, que têm como propostas o reforço da limpeza e manutenção dos caminhos e veredas da freguesia, situação que foi reportada em acções no terreno ao longo dos anos, até pela concelhia de Machico.