JPP apresenta propostas ao executivo de São Martinho para integrar orçamento de 2026
Os vogais do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia de Freguesia de São Martinho vão entregar ao executivo liderado pelo PSD/CDS, para serem incluídas no plano e orçamento de 2026, “um conjunto de proposta responsáveis e necessárias para resolver problemas e necessidades das populações”.
Em nota à imprensa, o partido refere que a votação no orçamento e plano para 2026 da Junta de Freguesia de São Martinho vai depender” da recusa ou aceitação” do PDS/CDS das iniciativas que os vogais do JPP vão colocar em cima da mesa, esta quinta-feira, durante a reunião de auscultação obrigatória dos partidos da oposição para a preparação daqueles dois documentos.
E revela: "O conjunto de proposta do JPP para serem implementadas ao longo do mandato incluem o Programa Escola Segura; reabertura do terraço do edifício da Junta de Freguesia para permitir que os pais deixem e recolham os seus filhos em segurança que frequentam a Escola 1º ciclo de S. Martinho; colocação de uma passadeira no Jardim do Gaveto, no caminho do Amparo; colocação de lombas junto à capela do Amparo e outra na Vereda do Sapateiro; colocação de sinalização vertical e no pavimento em toda a reta de S. Martinho; candidatar ao orçamento participativo a instalação de cobertura da zona de recreio da escola do Areeiro; fomentar a estratégia local de apoio às famílias e jovens que precisam de habitação; melhorar a mobilidade na freguesia, nomeadamente com planeamento dos transportes públicos, estradas e estacionamentos da freguesia; colocação de uma passadeira na Rua da Levada dos Barreiros, por trás do Estádio dos Barreiros; colocação de varandim ou prumos junto à escola de São Martinho; colocação de uma estrutura em ferro para a segurança dos peões na ponte dos socorridos".
Os membros do JPP na Assembleia de Freguesia de São Martinho recordam que PSD/CDS não dispõem de maioria absoluta naquele órgão autárquico e referem que a população escolheu o JPP como segundo partido mais votado. “Quer isto dizer que a população reconheceu a bondade das propostas do JPP, portanto, está nas mãos do PSD/CDS decidir o caminho que escolhe, o da estabilidade ou do quero mando e posso. O JPP, desde o primeiro dia, tem mostrado sentido de responsabilidade como líder da oposição, quer contribuir para ajudar o executivo a resolver os problemas das populações, mas nunca passará cheques em branco”, sublinham os eleitos do JPP.