JPP acusa PSD/CDS de chumbar proposta para aumentar subsídio de arrendamento "sem argumentos válidos"

A proposta do JPP para aumentar o limite do Subsídio Municipal ao Arrendamento de 900 para 1.200 euros foi rejeitada pela maioria PSD/CDS na reunião do executivo camarário do Funchal desta quinta-feira.

Apesar de ter sido admitido durante a reunião que a revisão "faz sentido" e que o valor deverá ser ajustado no futuro, "confirmando a pertinência e a oportunidade da proposta do JPP para responder à realidade actual das rendas altas no Funchal", a maioria optou por reprovar a iniciativa.

Os vereadores do JPP, Fátima Aveiro e António Trindade, criticaram a decisão: "Esta atitude enquadra-se num padrão já conhecido de actuação do PSD/CDS. Tudo é decidido internamente, segundo uma lógica fechada, como se apenas as iniciativas da maioria merecessem avançar, mesmo quando se trata de medidas essenciais para a qualidade de vida das pessoas".

O partido denunciou ainda a falta de diálogo na preparação do Orçamento Municipal para 2026, apresentado "sem qualquer diálogo prévio com a oposição". Os vereadores sublinham que "este comportamento demonstra que, para a maioria PSD/CDS, parece não existir mais nenhum partido dentro do órgão, reduzindo o papel da oposição e desvalorizando os votos de milhares de funchalenses que legitimaram todos os eleitos".

O JPP prometeu denunciar estas práticas para que os funchalenses fiquem "cientes do verdadeiro ADN democrático" de PSD e CDS, contrapondo que o partido "tem demonstrado sentido de responsabilidade e maturidade democrática, votando favoravelmente todas as propostas que melhorem a qualidade de vida das pessoas e cumpram compromissos assumidos perante a população".