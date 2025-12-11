Foi perante um auditório bem preenchido no Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira, no Funchal, que o escritor Emanuel Bento lançou, esta quinta-feira, o seu novo livro de poesia 'as pedras que escondem o dentro', uma obra composta por 76 poemas que marca uma nova etapa na sua carreira literária.

O número de poemas não é casual. Como o próprio autor revelou, trata-se do inverso do seu ano de nascimento, 1967, num jogo numérico - uma capicua - que não é estranho à sua vida: "Há tendências de jogos numéricos na vida, não sei por que razão".

Este novo livro distingue-se dos anteriores por ter "mais volume, mais corpo", com o autor a arriscar-se em poemas mais longos e a utilizar palavras que normalmente não são usadas em poesia. O título, explicou Emanuel Bento, esconde um significado profundo: "No fundo, as pedras são todos nós. E todos nós escondemos dentro de nós muitas coisas. Por várias razões, mil e uma razões". A obra procura, assim, mostrar "o que todos nós temos escondido em camadas".

Para o poeta, existe uma universalidade na experiência humana. "Eu tenho a ideia de que todos nós, somos sempre o mesmo homem. Qualquer homem é sempre o próximo homem", afirmou, sublinhando que todos acabam por sentir muitas coisas em comum, partilhando a forma como vivem o dia a dia, as dificuldades, os sentimentos, as perdas e os sonhos.

Questionado sobre o seu acervo de trabalhos inéditos, Emanuel Bento revelou ter "mais de mil poemas guardados", o que lhe permitiria "facilmente durante dez anos um livro sem poemas por ano". No entanto, o autor prefere não saturar o mercado editorial, procurando dar tempo e espaço a cada obra.

Neste novo trabalho, o poeta procurou dar "um sentido muito mais recente", com poemas contemporâneos que reflectem questões próprias e actuais, numa reflexão sobre o tempo presente.

A cerimónia de lançamento contou com várias figuras públicas, algumas da Câmara Municipal do Funchal, como o próprio presidente Jorge Carvalho, mas também outros nomes da política, como a deputada do PSD-Madeira, Vera Duarte.