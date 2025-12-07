Pelo menos 25 mortos em incêndio em discoteca de Goa

O chefe do Governo do estado indiano de Goa, Pramod Sawant, elevou para 25 o número de mortos no incêndio que deflagrou esta madrugada numa discoteca popular na região e ordenou uma investigação judicial sobre o incidente.

"Estou a analisar cuidadosamente a situação resultante do trágico incêndio em Arpora, no qual 25 pessoas perderam a vida e 06 ficaram feridas. Os seis feridos estão estáveis e a receber os melhores cuidados médicos. Ordenei uma investigação judicial sobre todo o incidente para determinar a causa e as responsabilidades", disse Sawant numa mensagem publicada na rede social X.

Em declarações à agência indiana ANI, Sawant disse que o fogo demorou meia hora a ser extinto.

"Algumas pessoas conseguiram sair a correr, mas outras não. Por isso, algumas pessoas morreram asfixiadas. De acordo com informações preliminares, quatro eram turistas e os restantes eram funcionários do clube", disse o chefe do Governo de Goa, antiga colónia portuguesa, hoje um popular enclave turístico para visitantes indianos e estrangeiros na costa do mar Arábico.

A Polícia de Goa ainda está a investigar o incidente. A principal hipótese é que as chamas tenham sido causadas pela explosão de um cilindro de gás no interior da discoteca Birch By Romeo Lane.

"Houve uma comoção repentina quando as chamas começaram a alastrar. Saímos a correr do clube e vimos que toda a estrutura estava em chamas", disse à agência indiana PTI uma turista que se encontrava no clube no momento do incêndio.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, enviou as condolências aos familiares das vítimas e o seu gabinete anunciou indenizações para os mais próximos das vítimas mortais (200.000 rúpias / 1.910 euros) e para os feridos (50.000 rúpias / cerca de 477, 5 euros).

Goa, antiga colónia portuguesa (1510-1961) situada à beira do mar Arábico, parte do oceano Índico que separa o subcontinente indiano da península Arábica, é uma estância balnear mundialmente famosa.

É frequentada por turistas indianos, asiáticos, ocidentais e russos, atraídos pelas praias, locais de entretenimento e rico património arquitetónico colonial.

Goa recebeu mais de dez milhões de turistas em 2024, dos quais cerca de 470.000 eram estrangeiros, de acordo com estatísticas oficiais.

Os incêndios na Índia são frequentes, devido às infraestruturas por vezes em mau estado e às normas de segurança e evacuação que nem sempre são aplicadas ou respeitadas.