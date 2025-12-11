Volume de negócios das empresas madeirenses subiu para os 10,4 mil milhões de euros

Perto de 36 mil empresas estavam registadas na Madeira em 2024 e davam emprego a mais de 104 mil pessoas. A esmagadora maioria são micro-empresas (95,79%) e no global geraram um volume de negócios de 10,4 mil milhões de euros, um crescimento de 6,5% face a 2023, acima da média do país.

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) disponibiliza hoje no seu portal de estatísticas oficiais, um conjunto de quadros relativos às empresas financeiras e não financeiras com sede na RAM, com informação para o período 2019-2024, com a particularidade da informação para 2024 ser já de natureza definitiva.

Assim, em 2024, existiam 35 903 empresas com sede na RAM, 253 das quais financeiras e 35 650 não financeiras. Daquele total, cerca de duas em cada três (64,6%) eram empresas em nome individual e uma em cada três (35,4%), sociedades. Nas 35 903 empresas da RAM trabalhavam 104 712 pessoas, 104 293 das quais nas empresas não financeiras e as restantes 419 nas empresas financeiras.

O número de empresas não financeiras ascendeu a 35 650, mais 1 956 empresas (+5,8%) que no ano anterior. No País, verificou-se um aumento de 4,4% face a 2023.

Relativamente ao pessoal ao serviço, assistiu-se a um crescimento, em termos globais, de 6,5% face ao ano precedente, para um total de 104 293 (+4,4% no País). "Aquele incremento resulta mais do acréscimo de pessoal ao serviço nas sociedades (+6,8%) do que nas empresas individuais (+5,6%)", justifica a DREM, notando que 77,1% do pessoal ao serviço pertence às sociedades.

No que respeita à dimensão média (pessoal ao serviço por empresa), cada sociedade com sede na RAM empregava em média 6,40 pessoas, em 2024. No País, a média era mais elevada (7,22 pessoas).

Em termos de dimensão, as empresas regionais pertencem quase exclusivamente (99,91%) ao grupo das PME. Dentro destas, a maior parte são microempresas (95,79% das PME). O número de empresas não financeiras de média dimensão fixava-se, em 2024, nas 215 (+17 em relação a 2023), enquanto as de grande dimensão não ultrapassavam as 32 (-2 que em 2023). No País, a percentagem de PME é de 99,90%.

Quanto ao Volume de Negócios (VVN) das empresas não financeiras regionais, aumentou 6,5% entre 2023 e 2024 para os 10,4 mil milhões de euros, cerscendo acima da nacional (+3,8% no País).

O Valor Acrescentado Bruto (VAB), que grosso modo corresponde à diferença entre a produção e os consumos intermédios, subiu 14,9% para cerca de 3,4 mil milhões de euros. O Resultado Líquido do período apresenta também uma performance positiva face a 2023, crescendo 11,1% para os 1,7 mil milhões de euros.

92,8% do VAB empresarial é gerado pelas sociedades (93,2% em 2023) e 76,5% pelas PME (74,8% no ano precedente). Por sua vez, as 32 empresas de grande dimensão com sede na Região concentraram 23,5% do VAB gerado (25,2% em 2023), de acordo com a DREM.

'Alojamento e restauração', serviços e construção e imobiliárias representam 62,7% do VAB empresarial

A análise por sector de atividade económica evidencia que os sectores do "Alojamento e restauração” com 23,2% (796,0 milhões de euros), os “Outros serviços” com 20,4% (700,4 milhões de euros) e a “Construção e Atividades Imobiliárias” com 19,1% (655,8 milhões de euros) do total do VAB, são aqueles que se destacam como principais geradores do VAB empresarial. Seguem-se o “Comércio” com 13,5% (462,8 milhões de euros), e a “Indústria e Energia” com 9,2% (315,1 milhões de euros).

Face a 2024, e ainda no que se refere ao VAB empresarial, entre os sectores que evidenciaram crescimentos, destacam-se a “Construção e Atividades Imobiliárias” (+29,6%), o “Alojamento e restauração” (+22,3%), a “Agricultura e Pesca” (+21,5%) e os “Outros serviços” (+13,1%).