PortoBay apoia instituições sociais com 82 mil euros

O grupo hoteleiro PortoBay - com sede na Madeira - e os seus hóspedes angariaram 82.177 euros na 13.ª edição da iniciativa solidária HOPE “Small Gestures Big Hopes”, que decorreu entre Outubro de 2024 e Setembro de 2025, apoiando sete instituições nas regiões onde o grupo atua em Portugal: Madeira, Lisboa, Porto e Algarve.

Durante este ano, a campanha manteve outras acções de solidariedade, como a entrega diária de refeições ao CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, na Madeira, e o apoio a pedidos da Make-A-Wish Portugal. As entregas dos donativos foram realizadas pelas equipas PortoBay, que puderam acompanhar de perto a missão e as necessidades de cada instituição beneficiária.

Entre as instituições apoiadas nesta edição encontram-se: a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira e a Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação da Madeira, ambas da Madeira; a Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira; o CADIn – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil; a Comunidade Vida e Paz; a Comunidade de Sant’Egidio; e a Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas.

A 14ª edição da campanha HOPE foi marcada pelo lançamento do vídeo “HOPE by PortoBay”, que procura dar a conhecer as instituições apoiadas e mostrar como os contributos dos hóspedes se traduzem em cuidados e oportunidades para quem mais precisa.

Desde o seu lançamento, em 2012, o projecto HOPE já entregou um total de 774 mil euros, combinando um depósito inicial do grupo hoteleiro com as contribuições dos hóspedes.