O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 14,5% em Novembro face ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo o índice de preços do Idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.691 euros por metro quadrado (euros/m2) no final deste mês, tendo em conta o valor mediano.

A Região Autónoma da Madeira, foi a terceira Região que mais subiu de preço nos últimos doze meses, depois da R. A. do Açores (22%) e o Alentejo (16,9%).

Entre os municípios que registaram as maiores subidas anuais destacam-se Ribeira Brava (47%), Machico (37,9%) e Santa Cruz (28,5%). Seguem-se Santana (21,1%), Funchal (10,2%) e São Vicente (7,2%). Não se registaram descidas.

O município mais caro para comprar casa continua a ser o Funchal, onde o preço se fixou nos 3.864 euros/m2, seguido por Ribeira Brava (3.820 euros/m2) e Machico (3.145 euros/m2). Seguem-se Santa Cruz (3.020 euros/m2), São Vicente (2.097 euros/m2) e Santana (1.792 euros/m2).

Já no Porto Santo, os preços subiram 48,2%, custando o metro quadrado, 3.801 euros.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 7,8% nos últimos 12 meses, situando-se em 3.000 euros/m2.