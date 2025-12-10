Autarquia do Funchal com orçamento global de 136 milhões de euros para 2026

Para o próximo ano a autarquia do Funchal terá um orçamento global de 136 milhões de euros. A grande maioria para recursos humanos.

Questionado sobre a redução de orçamento face ao do ano passado, que rondou os 150 milhões de euros, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, explicou que deve-se a três factores: “Conclusão da ETAR, encargos bancários e projectos de fugas e pavimentação das estradas do Funchal.”

Destacou que este orçamento é focado nos compromissos e “rigoroso naquilo que são as regras orçamentais” com um forte pendor social.

Entre os destaques estão 20 milhões para a habitação, estando a decorrer um concurso para a construção de 24 habitações.

Relativamente à fiscalidade, o autarca mencionou que serão devolvidos 5% do IRS, num total de 8 milhões de euros em 2026.

No que concerne aos apoios, 2,5 milhões de euros estão destinados ao arrendamento, 1,9 milhões de euros para a saúde e 2,7 milhões para a educação.