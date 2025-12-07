Ajuda a Alimentar Cães consegue 70 mil euros para comprar sede

"Tem sido difícil assimilar tudo o que tem acontecido nos últimos dias. Sinceramente, é provavelmente a primeira vez que me faltam as palavras. Não sei bem por onde começar". Assim começa Mariana Nóbrega, fundadora da Associação Ajuda a Alimentar Cães, que iniciou há seis dias uma angariação de fundos para obter 75 mil euros para aquisição da casa onde, desde 2023, estavam de aluguer. O projecto foi rápido e contou com muitas ajudas, em seis dias está completo o valor.

"Talvez comece pelo mais importante, conseguimos o valor necessário para comprar o nosso cantinho", escreveu este sábado Mariana Nóbrega. Toda a informação está na página de Facebook. "Depois de tantos anos, de um lado para o outro, pela primeira vez temos a nossa casa. É nosso. Este lar vai ser nosso. E são vocês que fizeram tudo isto acontecer", elogia.

E conta uma inconfidência: "Tenho tatuado nas costas a frase 'everything happens for a reason' (tudo acontece por uma razão), e acredito profundamente nisso. No último dia, quando ainda nos faltava uma parte para atingir a meta, recebemos uma visita no nosso cantinho. Recebemos um cheque com exatamente o valor que faltava", conta.

"Esse cheque veio de uma pessoa que partiu recentemente e que, há precisamente um ano, decidiu alterar o seu testamento para destinar uma percentagem do seu dinheiro à Associação Ajuda a Alimentar Cães", conta. "Ele chamava-se Carlos, e foi através dele que recebemos o valor que nos permitiu completar este sonho", revela.

"Sonho este que começou em 2023 e só agora se tornou real", acrescenta. "Eu acho que nunca vou ter palavras suficientes para agradecer a todas as pessoas que se juntaram a nós. Esta união, esta força e este amor inabalável são verdadeiramente inacreditáveis". E reforça, em conclusão: "E, sendo sincera, eu estava com vergonha de lançar esta angariação. Apesar de vocês nunca nos terem largado a mão, e sou imensamente grata por isso, eu nunca acreditei que fosse possível comprar o espaço. Não tinha essa esperança. Achava que o íamos perder e que, à última hora, teríamos de encontrar uma outra solução".

O valor de 75 mil euros, um dia antes estava nos 64.392,06 euros, valor angariado através de vários meios, sendo

• 𝟮𝟳𝟱𝟲𝟰€ 𝙣𝙤 𝙂𝙤𝙁𝙪𝙣𝙙𝙈𝙚

• 𝟭𝟵.𝟱𝟵𝟬,𝟭𝟬€€ 𝙚𝙢 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙛𝙚𝙧𝙚̂𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙗𝙖𝙣𝙘𝙖́𝙧𝙞𝙖𝙨

• 𝟭𝟲.𝟯𝟰𝟰,𝟴𝟭€ € 𝙫𝙞𝙖 𝙈𝘽 𝙒𝙖𝙮

• 𝟴𝟲𝟴,𝟭𝟱€ 𝙣𝙤 𝙋𝙖𝙮𝙋𝙖𝙡

• 𝟮𝟱€ 𝙚𝙢 𝙙𝙞𝙣𝙝𝙚𝙞𝙧𝙤

Faltavam 10.607,94 euros para atingirem o valor necessário para finalmente comprarem o "Cantinho" e esse desiderato foi conseguido com milhares de doações, entre pequenas e grandes. Por exemplo só no GoFundMe foram 1.500 doações que cobriram 43% do valor necessário, totalizando 31.888 euros.

Refira-se que "apesar de modesto, este cantinho já salvou mais de 1.450 vidas", isto em 11 anos de existência da Associação. Somente "neste espaço fizemos 358 adoções em 2023, 670 adoções em 2024 e até agora, em 2025 fizemos 422 adoções", recordam, o que dá para perceber a importância de um espaço físico.

Recorde-se que a angariação de fundos surgiu da necessidade de continuar esse trabalho, uma vez que o contrato de arrendamento do 'Cantinho' terminaria em Janeiro de 2026 e estavam obrigados a sair, tendo recebido a cessão do contrato. E tendo sido dada a oportunidade da Ajuda a Alimentar Cães comprar o espaço, sem meios para o fazer, lançaram-se nesta empreitada, alcançada em menos de uma semana.