Três escolas fecharam esta manhã na Madeira devido à greve geral

Conforme noticiou o DIÁRIO, com base em dados da Secretaria Regional da Educação, "dos 5.843 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 979 aderiram à greve, o correspondente a 16,8% do total". Adianta que, dentro dos totais referidos, no caso dos 2.688 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 356 aderiram à greve, o correspondente a 13% do total. Finalmente, quanto aos 1.732 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 518 aderiram à greve, o correspondente a 30% do total.

Agora, a Secretaria Regional da Educação, com mais dados na sua posse, adianta que três escolas fecharam, esta manhã, na Região devido à greve geral: EB1/PE da Calheta; ⁠EB1/PE Ajuda; e a ⁠EB1/PE Cruz de Carvalho.

Assim, num universo de cerca de 140 estabelecimentos de ensino, 2,14% das escolas fecharam devido à greve geral, de acordo com os dados oficiais da tutela da Educação.