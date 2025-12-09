Jovens do Bloco de Esquerda da Madeira apelam à greve geral

Os Jovens do Bloco de Esquerda da Madeira apelam à participação na greve geral, marcada para esta quinta-feira, em resposta ao pacote laboral recentemente apresentado pelo Governo.

Segundo o comunicado, as medidas propostas têm gerado forte contestação por todo o país, devido às suas implicações nas condições de trabalho e no equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O grupo sublinha que estas mudanças ocorrem num contexto em que a precariedade afeta de forma desproporcionada os jovens, que são um dos grupos mais vulneráveis a contratos temporários, baixos salários e vínculos instáveis.

"Para quem vive esta realidade, as propostas representam não apenas uma alteração legislativa, mas um fator que pode agravar dificuldades económicas, dificultar o acesso à habitação e comprometer a construção de um futuro estável", afirmam os Jovens do BE Madeira.

O comunicado realça ainda que, apesar das declarações do Governo sobre a necessidade de proteger os jovens e evitar a emigração, as medidas beneficiarão sobretudo os patrões e os grupos mais ricos.

A estes desafios acrescem problemas transversais que afetam a Região, como transportes públicos insuficientes para estudantes e trabalhadores, pressão crescente sobre serviços públicos essenciais e um mercado habitacional que se tem tornado cada vez mais inacessível. É por isso fundamental avaliar e divulgar o impacto concreto que as alterações propostas podem ter na vida de quem trabalha e estuda. Jovens do BE-Madeira

O grupo sublinha ainda que a greve geral é uma ferramenta legítima de defesa dos direitos laborais e um meio de demonstrar, de forma colectiva e democrática, que decisões com este alcance não podem avançar sem ouvir quem será directamente afectado. "A defesa de direitos laborais sólidos e de condições de vida dignas é uma responsabilidade comum, e quanto maior for a mobilização, maior será a capacidade de influenciar o rumo destas decisões políticas", finalizam.