Greve geral mobiliza centenas de trabalhadores na Madeira

A greve geral dos trabalhadores convocada para esta quinta-feira, 11 de Dezembro, pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) e pela União Geral de Trabalhadores (UGT), impulsionada pela União de Sindicatos da Madeira está a mobilizar centenas de pessoas na Região.

Esta manhã, diversas frentes sindicais estão reunidas junto à Assembleia Legislativa da Madeira, onde é dado conta da grande adesão à paralisação, principalmente no sector público, com dezenas de serviços afectados, alguns encerrados.

Esta é a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, a CGTP e a UGT, desde Junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'. A greve de 24 horas é uma resposta ao anteprojecto de lei ‘Trabalho XXI’ da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo da República e pretende protestar contra o que os sindicatos consideram um ataque aos direitos laborais.