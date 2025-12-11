16,8% dos funcionários da área da Educação na Madeira fizeram greve na parte da manhã

O Sindicato dos Professores avançou, esta manhã de quinta-feira, que há "várias escolas fechadas" na Região, no entanto, sem concretizar quais, remetendo essas informações para mais tarde.

Ora, agora vem a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia emitir um comunicado em que aborda os números da adesão à greve geral nacional convocada para esta quinta-feira (11 de Dezembro), pela União Geral de Trabalhadores (UGT) e pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), no que às escolas e aos serviços na Madeira, no período da manhã.

Diz a tutela da Educação que "dos 5.843 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 979 aderiram à greve, o correspondente a 16,8% do total". Adianta que, dentro dos totais referidos, no caso dos 2.688 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 356 aderiram à greve, o correspondente a 13% do total. Finalmente, quanto aos 1.732 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 518 aderiram à greve, o correspondente a 30% do total.

Mas tal como o Sindicato dos Professores da Madeira, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia não refere se há ou não escolas fechadas, aliás, apenas menciona os recursos humanos e não os estabelecimentos de ensino.