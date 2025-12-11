16,8% dos funcionários da área da Educação na Madeira fizeram greve na parte da manhã
Dentro dos totais referidos, no caso dos 2.688 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 356 aderiram à greve, o correspondente a 13% do total, refere a Secretaria Regional de Educação
O Sindicato dos Professores avançou, esta manhã de quinta-feira, que há "várias escolas fechadas" na Região, no entanto, sem concretizar quais, remetendo essas informações para mais tarde.
Sindicato dos Professores avança que há "várias escolas fechadas" na Região
O Sindicato de Professores da Madeira avança que "várias escolas estão fechadas", na Região, devido à greve geral de hoje. No entanto, de momento, ainda não é possível perceber se estes encerramentos se devem ao número de professores ou de funcionários.
Ora, agora vem a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia emitir um comunicado em que aborda os números da adesão à greve geral nacional convocada para esta quinta-feira (11 de Dezembro), pela União Geral de Trabalhadores (UGT) e pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), no que às escolas e aos serviços na Madeira, no período da manhã.
Diz a tutela da Educação que "dos 5.843 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 979 aderiram à greve, o correspondente a 16,8% do total". Adianta que, dentro dos totais referidos, no caso dos 2.688 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 356 aderiram à greve, o correspondente a 13% do total. Finalmente, quanto aos 1.732 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 518 aderiram à greve, o correspondente a 30% do total.
Mas tal como o Sindicato dos Professores da Madeira, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia não refere se há ou não escolas fechadas, aliás, apenas menciona os recursos humanos e não os estabelecimentos de ensino.