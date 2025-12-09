Horários do Funchal alerta para possíveis constrangimentos devido à greve geral de trabalhadores

A Horários do Funchal alerta para possíveis constrangimentos no regular funcionamento das carreiras na próxima quinta-feira, 11 de Dezembro, devido à greve geral de trabalhadores contra as alterações às leis laborais, convocada pela UGT e CGTP,

A Horários do Funchal lamenta os eventuais constrangimentos que possam resultar dessa perturbação e garante que tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes afetados.

As informações sobre as restrições das carreiras poderão ser consultadas através do canal do Whatsapp ou através da página do Facebook da Horários do Funchal.