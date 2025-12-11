Bênção das Capas dos finalistas do Conservatório é na sexta-feira na Igreja do Colégio

A bênção das capas dos 38 finalistas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode decorrerá já esta sexta-feira, 12 de Janeiro, às 18 horas, na Igreja do Colégio, numa cerimónia presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, celebrando este momento marcante na vida dos alunos.

À semelhança dos colegas deste nível de ensino na Região, os alunos do Conservatório vivem com entusiasmo e euforia este momento simbólico. Trajados a rigor, com a capa e as fitas correspondentes à cor do curso que frequentam, os finalistas, que se reparam para ingressar no ensino superior no próximo ano, terão a oportunidade de celebrar este marco de forma memorável.

Os finalistas estão distribuídos pelos cursos profissionais do Conservatório da seguinte forma: 6 alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo (CPAEI), 5 alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea (CPIDC), 8 alunos do Curso Profissional de Técnico de Animação 2D/3D (CPTA), 5 alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM), 1 aluno do Curso Profissional de Instrumentista – Sopro e Percussão, 5 alunos do Curso Profissional de Instrumentista e 8 alunos do Curso Profissional de Jazz (CPIJ).

A cerimónia tem início às 16h30, no edifício sede do Conservatório, com a imposição das fitas pelo director pedagógico, Rui Rodrigues, sendo que pelas 17h15 os finalistas sairão em cortejo, acompanhados por este, pelos padrinhos, pelas famílias e por todos os que queiram participar, em direcção à Igreja do Colégio.

A celebração eucarística terá início às 18 horas e contará com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do presidente do Conservatório, Paulo Esteireiro, entre outros dirigentes da instituição e entidades.

No final, haverá a tradicional foto de grupo nas escadas da igreja, seguida de jantar convívio.